Собянин: В Москве разработают документацию для новых линий метро
31.07.2017, 17:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Москва начнёт разрабатывать документацию для новых линий столичной подземки, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий @MoscowMetro на перспективу в поселках Северный, Внуково и городе Троицк», - написал С. Собянин на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Ранее сообщалось, что станцию метро «Физтех» в посёлке Северный начнут строить после 2021 года. Она появится на участке продления Люблинско-Дмитровской линии метро, где также построят станции «Лианозово» и «Ул. 800-летия Москвы».
«Приняли решение о разработке градостроительной документации для новых линий @MoscowMetro на перспективу в поселках Северный, Внуково и городе Троицк», - написал С. Собянин на своей официальной странице в социальной сети Twitter.
Ранее сообщалось, что станцию метро «Физтех» в посёлке Северный начнут строить после 2021 года. Она появится на участке продления Люблинско-Дмитровской линии метро, где также построят станции «Лианозово» и «Ул. 800-летия Москвы».
Источник: Мэрия Москвы