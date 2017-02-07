Собянин назначил нового главу Департамента экономической политики вместо Решетникова
07.02.2017, 17:41
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководителем Департамента экономической политики и развития Москвы стал Владимир Ефимов, который до этого возглавлял столичный Департамент городского имущества. Об этом сообщил Сергей Собянин в ходе заседания Президиума Правительства Москвы.
"Вы знаете о решении Президента. Максим Геннадьевич Решетников назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Желаем ему успехов в этой работе. Он много сделал на посту Министра Правительства, руководителя Департамента экономического развития, приобрёл здесь большой опыт и закалку. Тем не менее нам необходимо принять кадровые решения в связи с этим", - отметил Мэр Москвы.
Владимир Ефимов также стал Министром Правительства Москвы. "Пожелаем ему успехов. Департамент очень сложный, занимается вопросами стратегического развития Москвы, разработкой и контролем за исполнением ключевых программ развития города, тарифной политикой и в целом рядом других очень сложных вопросов", - уточнил Сергей Собянин.
В свою очередь главой Департамента городского имущества стал Максим Гаман, который ранее был заместителем руководителя этого ведомства.
"Пожелаем ему также успехов. Департамент выполняет огромный объём работы, связанный с имущественным комплексом, жилищными вопросами. Необходимо выстроить отношения и с коллегами по работе, и с общественными организациями, которые занимаются решением этих задач", - подчеркнул Мэр Москвы.
Он добавил, что Максим Гаман также назначается Министром столичного Правительства.
"Вы знаете о решении Президента. Максим Геннадьевич Решетников назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края. Желаем ему успехов в этой работе. Он много сделал на посту Министра Правительства, руководителя Департамента экономического развития, приобрёл здесь большой опыт и закалку. Тем не менее нам необходимо принять кадровые решения в связи с этим", - отметил Мэр Москвы.
Владимир Ефимов также стал Министром Правительства Москвы. "Пожелаем ему успехов. Департамент очень сложный, занимается вопросами стратегического развития Москвы, разработкой и контролем за исполнением ключевых программ развития города, тарифной политикой и в целом рядом других очень сложных вопросов", - уточнил Сергей Собянин.
В свою очередь главой Департамента городского имущества стал Максим Гаман, который ранее был заместителем руководителя этого ведомства.
"Пожелаем ему также успехов. Департамент выполняет огромный объём работы, связанный с имущественным комплексом, жилищными вопросами. Необходимо выстроить отношения и с коллегами по работе, и с общественными организациями, которые занимаются решением этих задач", - подчеркнул Мэр Москвы.
Он добавил, что Максим Гаман также назначается Министром столичного Правительства.