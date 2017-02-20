ОРЕАНДА-НОВОСТИ Мэр Москвы Сергей Собянин посетил Центр атеротромбоза в городской больнице им. И.В, Давыдовского, в ходе осмотра градоначальник отметил, что за последний пятилетний период произошёл спад смертности от инфарктов практически в три раза.



Сергей Семенович Собянин, отметил, что ещё несколько лет назад ситуация в данном направление была не столь оптимистична, практически каждый четвёртый пациент не выживал. На сегодняшний день положение изменилось в лучшую сторону благодаря оперативной работе машин скорой помощи, которые стали приезжать на место вызова быстрее, ставить правильный диагноз, оказывать быстро и качественно первую помощь и привозить пациента в больницу и конечно благодаря новейшему оборудованию, которое появилось в стационарах.



В ГКБ им. Давыдовского работает около 160 врачей, 17 из них доктора медицинских наук и 60 кандидатов, больница является современной многопрофильной клинической больницей на 500 коек. За 2016 год более 20 тыс. поступивших больных пролечилось в больнице, 85% из которых были с экстренными показателями.