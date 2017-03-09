Собянин озвучил основные гарантии при расселении хрущевок
09.03.2017, 17:49
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Мэр столицы Сергей Собянин ответил на вопросы москвичей, как будет реализовываться программа сноса пятиэтажного жилого фонда. На своей странице "ВКонтакте" градоначальник рассказал, что жители домов, включённых в программу реновации, платить за капремонт не будут. "Ранее уплаченные взносы пойдут на строительство новых домов", – написал Сергей Собянин.
Условия переселения для жильцов сносимых пятиэтажек останутся как и раньше – жилая площадь метр в метр; прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом, полуаварийном доме - добротная современная квартира. Если жители сносимой пятиэтажки являются очередниками, то в процессе расселения им будет предложена новая квартира по социальным нормам предоставления жилья.
Сергей Собянин отметил, что дома на месте "хрущёвок" будут строить из современных материалов по современным проектам. Из монолитных конструкций или панелей. Ожидается, что такие дома простоят минимум 100 лет.
Напомним, программа реновации пятиэтажного жилищного фонда в столице осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы предусматриваются расселение и снос до 8 тыс. ветхих и некомфортных пятиэтажных домов общей площадью 25 млн кв. м, построенных в Москве в 1950-1960-е гг. Ожидается, что в результате реализации программы реновации новое комфортное жильё получат порядка 1,6 млн москвичей из подлежащих сносу пятиэтажек.
Ранее сообщалось, что в Москве будет создан штаб по реализации программы реновации старых пятиэтажек. Возглавит штаб Сергей Собянин.
Условия переселения для жильцов сносимых пятиэтажек останутся как и раньше – жилая площадь метр в метр; прихожая, кухня и санузел по новым стандартам, как правило, больших размеров. Вместо квартиры в ветхом, полуаварийном доме - добротная современная квартира. Если жители сносимой пятиэтажки являются очередниками, то в процессе расселения им будет предложена новая квартира по социальным нормам предоставления жилья.
Сергей Собянин отметил, что дома на месте "хрущёвок" будут строить из современных материалов по современным проектам. Из монолитных конструкций или панелей. Ожидается, что такие дома простоят минимум 100 лет.
Напомним, программа реновации пятиэтажного жилищного фонда в столице осуществляется по поручению президента РФ Владимира Путина. В рамках программы предусматриваются расселение и снос до 8 тыс. ветхих и некомфортных пятиэтажных домов общей площадью 25 млн кв. м, построенных в Москве в 1950-1960-е гг. Ожидается, что в результате реализации программы реновации новое комфортное жильё получат порядка 1,6 млн москвичей из подлежащих сносу пятиэтажек.
Ранее сообщалось, что в Москве будет создан штаб по реализации программы реновации старых пятиэтажек. Возглавит штаб Сергей Собянин.