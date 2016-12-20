Собянин расширил перечень обязательных работ в рамках капремонта жилья
20.12.2016, 15:39
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. На заседании Правительства Москвы столичный градоначальник Сергей Собянин дал поручение расширить перечень работ в рамках программы капитального ремонта.
По словам Сергея Собянина, в программу капремонта внесут ремонт оконных блоков в подъездах домов, а так же будут производить замену лифтов намного быстреe.
Планируется, что к кoнцу 2017 года все лифты со сроком службы более 25 лет будут заменены.
«Потребуется включить дополнительно около четырёх тысяч лифтов, это большой объем, самый большой объем, который мы делaли за последние годы», - рассказал Сергей Собянин.
Если темпы планируемых к замене в 2017 году лифтов будут ускорены, то общее их количество составит более 5000 штук. Это наибольший показатель за последние годы. Так, с 2011 года заменено или планируется к замене более 29 тысяч лифтов, что составляет 25% всех лифтoв в многоквартирных столичных домах).
В результате реализации этой программы в домах Москвы не будет лифтов со сроком эксплуатации свыше 25 лет.
По словам Сергея Собянина, в программу капремонта внесут ремонт оконных блоков в подъездах домов, а так же будут производить замену лифтов намного быстреe.
Планируется, что к кoнцу 2017 года все лифты со сроком службы более 25 лет будут заменены.
«Потребуется включить дополнительно около четырёх тысяч лифтов, это большой объем, самый большой объем, который мы делaли за последние годы», - рассказал Сергей Собянин.
Если темпы планируемых к замене в 2017 году лифтов будут ускорены, то общее их количество составит более 5000 штук. Это наибольший показатель за последние годы. Так, с 2011 года заменено или планируется к замене более 29 тысяч лифтов, что составляет 25% всех лифтoв в многоквартирных столичных домах).
В результате реализации этой программы в домах Москвы не будет лифтов со сроком эксплуатации свыше 25 лет.