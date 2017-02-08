Собянин считает важным взаимодействие Правительства Москвы с ОНФ
08.02.2017, 16:50
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Сергей Собянин назвал важным для Правительства Москвы взаимодействие с Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Об этом он заявил в ходе встречи с представителями ОНФ в Мэрии Москвы.
«Для нас очень важно взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе с Общероссийским народным фронтом, который своей активной жизненной позицией, инициативами выделяется из других движений. Я очень благодарен “фронтовикам” за большой объём информации, которую они предоставляют нам для решения важных для Москвы и москвичей проблем. Это касается и транспорта, и работы с некоммерческими организациями, и развития образования, медицины, социальной поддержки. ОНФ живёт теми проблемами, которыми живут простые москвичи. Спасибо вам большое за вашу активную позицию. Надеюсь, что сегодня мы также обсудим ряд очень важных вопросов», — сказал Сергей Собянин.
В свою очередь сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Ярослав Кузьминов отметил, что Общероссийский народный фронт готов предоставлять городской власти дополнительные инструменты сбора информации. «Москва — явный лидер по организации обратной связи, но ни одна площадка не является лишней», — отметил он.
По словам Ярослава Кузьминова, Общероссийский народный фронт занимается мониторингом исполнения указов и поручений Президента России Владимира Путина, проводит общественный аудит реализации городскихсоциальных программ, организует переговорные площадки с органами власти по наиболее актуальным вопросам.
«Нам удаётся не только обсудить многие вопросы, но и достичь какого-то конкретного решения», — добавил он. Так, в 2016 году была реализована практически половина предложений, сделанных рабочими группами по вопросам развития НКО.
«Для нас очень важно взаимодействие с институтами гражданского общества, в том числе с Общероссийским народным фронтом, который своей активной жизненной позицией, инициативами выделяется из других движений. Я очень благодарен “фронтовикам” за большой объём информации, которую они предоставляют нам для решения важных для Москвы и москвичей проблем. Это касается и транспорта, и работы с некоммерческими организациями, и развития образования, медицины, социальной поддержки. ОНФ живёт теми проблемами, которыми живут простые москвичи. Спасибо вам большое за вашу активную позицию. Надеюсь, что сегодня мы также обсудим ряд очень важных вопросов», — сказал Сергей Собянин.
В свою очередь сопредседатель регионального штаба ОНФ в Москве Ярослав Кузьминов отметил, что Общероссийский народный фронт готов предоставлять городской власти дополнительные инструменты сбора информации. «Москва — явный лидер по организации обратной связи, но ни одна площадка не является лишней», — отметил он.
По словам Ярослава Кузьминова, Общероссийский народный фронт занимается мониторингом исполнения указов и поручений Президента России Владимира Путина, проводит общественный аудит реализации городскихсоциальных программ, организует переговорные площадки с органами власти по наиболее актуальным вопросам.
«Нам удаётся не только обсудить многие вопросы, но и достичь какого-то конкретного решения», — добавил он. Так, в 2016 году была реализована практически половина предложений, сделанных рабочими группами по вопросам развития НКО.