Соглашение о льготном кредитовании аграриев подписали Минсельхоз РФ и Россельхозбанк
19.01.2017, 10:21
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Министерство сельского хозяйства РФ и АО "Россельхозбанк" заключили соглашение о совместной реализации программы льготного кредитования предприятий АПК. Соответствующий документ подписали глава Минсельхоза России Александр Ткачёв и председатель правления АО "Россельхозбанк" Дмитрий Патрушев.
"Внедрение нового механизма льготного кредитования по ставке 5% упростит доступ сельхозпроизводителей к заёмным средствам. Сельхозпроизводителям и фермерам больше не придётся ждать субсидий и отвлекать собственные оборотные средства на оплату процентов по кредитам и ждать их последующего возврата", - отметил Ткачёв.
В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.
Россельхозбанк стал первым из банков – участников программы, заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время он будет готов выдать первые средства по новому порядку.
"Внедрение нового механизма льготного кредитования по ставке 5% упростит доступ сельхозпроизводителей к заёмным средствам. Сельхозпроизводителям и фермерам больше не придётся ждать субсидий и отвлекать собственные оборотные средства на оплату процентов по кредитам и ждать их последующего возврата", - отметил Ткачёв.
В соответствии с новым порядком субсидирования в 2017 году компенсацию части процентной ставки по кредитам планируется предоставлять напрямую уполномоченным кредитным организациям, что позволит банкам выдавать аграриям займы по ставке не выше 5% годовых и существенно упростит процесс получения господдержки для аграриев.
Россельхозбанк стал первым из банков – участников программы, заключившим соответствующее соглашение с Минсельхозом России. В ближайшее время он будет готов выдать первые средства по новому порядку.