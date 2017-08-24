ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В городе Чолпон-Ата состоялась двусторонняя рабочая встреча главы МЧС России Владимира Пучкова и министра по чрезвычайным ситуациям Республики Узбекистан Рустама Джураева. Главы ведомств принимают участие в девятом Совещании руководителей чрезвычайных ведомств государств-членов ШОС, которое проходит в Киргизской Республике.

Встреча в двустороннем формате предусматривала обсуждение актуальных вопросов взаимодействия в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В ней также приняли участие директор Департамента международной деятельности МЧС России Александр Романов и начальник отдела международного сотрудничества МЧС Киргизии Жахонгир Исаев.

Как отметил глава МЧС России Владимир Пучков, для развития сотрудничества по направлениям, представляющим интерес для обеих сторон, создана надежная правовая основа.

Стремясь к укреплению традиционно дружеских отношений между двумя народами, в мае 1998 года между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Узбекистан было заключено Соглашение о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Глава чрезвычайного ведомства обратил внимание на то, что после подписания двустороннего соглашения были налажены хорошие контакты с узбекскими партнерами, проведён целый комплекс мероприятий, направленных на укрепление сотрудничества.

«Между нашими странами развиваются добрососедские отношения и это позволяет нам развивать связи и контакты по линии наших министерств», - сказал глава МЧС России Владимир Пучков.

Так, например, в ноябре 2001 года, когда МЧС России под эгидой ООН доставляло грузы гуманитарной помощи населению Республики Таджикистан и Исламского Государства Афганистан, МЧС Узбекистана обеспечило беспрепятственное движение гуманитарного груза по территории Республики Узбекистан, сохранность и безопасность грузов, прохождение таможенного и пограничного контроля и оперативное информирование о продвижении груза.

Помимо этого ежегодно в стенах Академии гражданской защиты МЧС России на специальном факультете по подготовке иностранных военнослужащих обучается 5 граждан Узбекистана.