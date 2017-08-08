ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В связи с подтоплением жилых домов и приусадебных участков в Приморском крае жителям, пострадавших территорий от паводка, наряду с аварийно-восстановительными, спасательными и другими неотложными работами специалисты МЧС России оказывают и психологическую помощь.

Так, в Главном управлении МЧС России по Приморскому краю продолжает работу телефон «горячей линии». В круглосуточном режиме на нём работают психологи МЧС России, готовые оказать всю необходимую помощь жителям пострадавших районов.

На него поступило более 200 звонков, из которых: 20 – о судьбе близких, 164 – об остановке в зоне чрезвычайной ситуации; ходе работ по ликвидации последствий; 3 – с предложениями об оказании добровольной помощи; 15 – обращений, не относящихся к вопросам ликвидации последствий. В настоящее время пункте временного размещения в здании общежития Сельскохозяйственной академии работает психолог 7-го Отряда Федеральной противопожарной службы и работники Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи. За сутки психологами МЧС России оказано 2 индивидуальных психологических помощи и 13 – информационных.

В основном, звонящие граждане интересуются обстановкой в наиболее пострадавших от подтопления районах и ходом проведения аварийно-восстановительных работ.

«Работа телефона «горячей линии» является очень необходимой и актуальной. Позвонив на него, люди могут уточнить всю важную и волнующую их информацию» – подчеркнула психолог (спасатель) специализированной пожарно-спастельной части Александра Пономаренко.