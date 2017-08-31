Сотрудники МВД России по горячим следам задержали двоих подозреваемых в торговле людьми
31.08.2017, 20:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. "В Ростовской области полицейские задержали двоих мужчин, подозреваемых в продаже молодого человека с целью дальнейшего изъятия у него органов и тканей для трансплантации.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Таганрогу выяснили, что двое местных жителей ввели в заблуждение 25-летнего парня.
Злоумышленники сообщили, что им известно местонахождение ранее похищенного у него автомобиля. Под предлогом, возврата машины попросили справку о его состоянии здоровья, якобы необходимую для выезда за границу.
Полицейскими совместно с представителями Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в момент передачи денег в одной из гостиниц города. За продажу жертвы фигуранты планировали получить полтора миллиона рублей.
В отношении задержанных СУ УМВД России по городу Таганрогу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 127.1 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Таганрогу выяснили, что двое местных жителей ввели в заблуждение 25-летнего парня.
Злоумышленники сообщили, что им известно местонахождение ранее похищенного у него автомобиля. Под предлогом, возврата машины попросили справку о его состоянии здоровья, якобы необходимую для выезда за границу.
Полицейскими совместно с представителями Росгвардии в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемых в момент передачи денег в одной из гостиниц города. За продажу жертвы фигуранты планировали получить полтора миллиона рублей.
В отношении задержанных СУ УМВД России по городу Таганрогу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 127.1 УК РФ. Подозреваемые задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Источник: МВД РФ