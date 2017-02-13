Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный ввоз партии антикварных кукол
13.02.2017, 15:56
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудники Шереметьевской таможни пресекли незаконный ввоз антикварных фарфоровых кукол 19 века из Бельгии.
При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Брюссель – Москва сотрудники таможни остановили гражданку РФ, которая пыталась незаконно провезти через таможенную границу ЕАЭС шесть предметов антиквариата.
В ходе рентгеноскопии багажа, сотрудник таможни обратил внимание на то, что в багаже находится большое количество однородных товаров. При таможенном досмотре багажа среди личных вещей были обнаружены шесть фарфоровых немецких старинных кукол.
В своём объяснении пассажирка заявила, что она является коллекционером и антиквариат приобрела на выставке кукол для своей коллекции. Она также подтвердила, что весь товар антикварный.
Назначено проведение товароведческой экспертизы с целью определения рыночной стоимости товаров, а также относятся ли представленные на экспертизу предметы искусства и коллекционирования к культурным ценностям.
При проведении таможенного контроля пассажирского рейса Брюссель – Москва сотрудники таможни остановили гражданку РФ, которая пыталась незаконно провезти через таможенную границу ЕАЭС шесть предметов антиквариата.
В ходе рентгеноскопии багажа, сотрудник таможни обратил внимание на то, что в багаже находится большое количество однородных товаров. При таможенном досмотре багажа среди личных вещей были обнаружены шесть фарфоровых немецких старинных кукол.
В своём объяснении пассажирка заявила, что она является коллекционером и антиквариат приобрела на выставке кукол для своей коллекции. Она также подтвердила, что весь товар антикварный.
Назначено проведение товароведческой экспертизы с целью определения рыночной стоимости товаров, а также относятся ли представленные на экспертизу предметы искусства и коллекционирования к культурным ценностям.