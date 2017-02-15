СовФед одобрил закон о бессрочной приватизации жилья
15.02.2017, 15:09
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Совет Федерации одобрил Федеральный закон «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».
Правовой акт внесён членом Комитета СФ по экономической политике Антоном Беляковым.
Представляя документ, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера пояснил, что закон направлен на продление срока приватизации жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам социального найма.
Предусматривается, что положения, предоставляющие право гражданам РФ, имеющим право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, приобрести их в собственность на условиях, предусмотренных Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», будут действовать бессрочно.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правовой акт внесён членом Комитета СФ по экономической политике Антоном Беляковым.
Представляя документ, председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера пояснил, что закон направлен на продление срока приватизации жилых помещений, занимаемых гражданами по договорам социального найма.
Предусматривается, что положения, предоставляющие право гражданам РФ, имеющим право пользования жилыми помещениями государственного или муниципального жилищного фонда на условиях социального найма, приобрести их в собственность на условиях, предусмотренных Законом Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», будут действовать бессрочно.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.