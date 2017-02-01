Совет Федерации проголосовал за поправки в УК РФ в части ответственности за побои
01.02.2017, 17:46
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сенаторы одобрили Федеральный закон «О внесении изменения в статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации».
Документ представила заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.
Сенатор пояснила, что Федеральный закон излагает статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации в новой редакции, согласно которой уголовно наказуемыми признаются побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлёкшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершённые из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой?либо социальной группы.
Побои в отношении близких лиц, совершённые впервые, переводятся в разряд административных правонарушений. Ответственность за указанные деяния, совершённые лицом, повторно, будет наступать в соответствии со статьёй 116 (1) УК РФ.
Документ представила заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Людмила Бокова.
Сенатор пояснила, что Федеральный закон излагает статью 116 Уголовного кодекса Российской Федерации в новой редакции, согласно которой уголовно наказуемыми признаются побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлёкшие последствий, указанных в статье 115 УК РФ, совершённые из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой?либо социальной группы.
Побои в отношении близких лиц, совершённые впервые, переводятся в разряд административных правонарушений. Ответственность за указанные деяния, совершённые лицом, повторно, будет наступать в соответствии со статьёй 116 (1) УК РФ.