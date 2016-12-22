ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Об итогах выполнения работ в 2016 году в рамках федеральной целевой программы «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы» доложил генеральный директор национального метрологического института ВНИИФТРИ Сергей Донченко, выступая с содокладом на коллегии Росстандарта 20 декабря 2016 г.

В декабре 2016 года успешно завершены приемочные испытания опытных образцов комплексов метрологического обеспечения системы ГЛОНАСС, разработанных и изготовленных в ВНИИФТРИ в 2012-2016 годах, при участии организаций Российской академии наук.

Комплексы метрологического обеспечения системы ГЛОНАСС предназначены для обеспечения единства измерений средств измерений наземного сегмента ГЛОНАСС, навигационного космического аппарата ГЛОНАСС и навигационной аппаратуры потребителей ГЛОНАСС гражданского применения.

Опытные образцы комплексов метрологического обеспечения радиотехнических измерений включают в себя 21 составную часть, в том числе аппаратуру оценки энергетических характеристик навигационных сигналов, аппаратуру имитации пространственного навигационного поля, аппаратуру оценки метрологических характеристик комплексированной и помехоустойчивой навигационной аппаратуры потребителей, высокоточные измерители навигационных параметров и др.

Комплекс метрологического обеспечения средств измерения длины предназначен для обеспечения единства измерений высокоточных дальномерных, координатных и угловых средств измерений составных частей системы ГЛОНАСС. Комплекс включает в себя 26 составных частей, в том числе эталонный измерительный комплекс в диапазоне длин до 60 м на основе фемтосекундного лазера и измерительного базиса, лазерного интерферометра, средств измерений длины, приращений координат и углов и др.