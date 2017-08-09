ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня в Приморском и Хабаровском краях продолжаются аварийно-восстановительные работы, связанные с подтоплением населённых пунктов.

В Приморье за сутки от воды освободились 6 населённых пунктов, 1617 жилых домов. Остаются подтопленными 28 населенных пунктов, в которых 577 жилых домов и 2053 придомовые территории.

На данный момент развёрнуты 5 пунктов временного размещения, где проживают 160 человек, в том числе 61 ребенок. Для них организовано питание, оказывается медицинская и психологическая помощь, люди обеспечены предметами первой необходимости.

В настоящее время в районах Приморского края, которые освободились от воды, проводятся работы по восстановлению условий жизнеобеспечения. В населенных пунктах организованы аварийно-восстановительные бригады из числа сотрудников МЧС России, работников служб ЖКХ, представителей предприятий и органов местного самоуправления. В течение суток их силами расчищены от мусора 156 придомовых территорий, 12 км ливневых канализаций. Вода откачана из 204 жилых домов.

Во всех подтопленных населённых пунктах организован подвоз технической воды силами подразделений государственной противопожарной службы. Спасатели продолжают круглосуточно дежурить на лодочной переправе через реку Кроуновка. За сутки с помощью плавсредств перевезены 124 человека и более 600 кг груза.

Проведено наращивание группировки сил и средств за счёт сил и средств Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда, аэромобильных группировок Амурской области и Хабаровского края, Амурского спасательного центра – более 200 человек и 19 единиц техники, в том числе 9 плавсредств.

В Главном управлении МЧС России по Приморскому краю работает оперативный штаб по сбору и анализу поступающей информации, координации действий сил и средств, организовано межведомственное взаимодействие. Продолжает действовать телефон «Горячей линии»: 8 (423) 239-99-99.