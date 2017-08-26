Спецборт МЧС России осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных граждан из Грозного в Нижний Новгород
26.08.2017, 22:04
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Из подмосковного аэродрома Раменское вылетел самолёт "Ил-76" МЧС России, который осуществил санитарно-авиационную эвакуацию тяжелобольных граждан из Грозного в Нижний Новгород.
Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Спецборт МЧС России, который осуществил санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.
На протяжении всего рейса пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В Нижнем Новгороде 6 пациентов доставлены для специализированного лечения в ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" Минздрава России, где им будет оказана специализированная медицинская помощь.
Пациенты нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.
Спецборт МЧС России, который осуществил санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратами искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.
На протяжении всего рейса пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда "Центроспас" МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф "Защита" Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.
В Нижнем Новгороде 6 пациентов доставлены для специализированного лечения в ФГБУ "Приволжский федеральный медицинский исследовательский центр" Минздрава России, где им будет оказана специализированная медицинская помощь.
Источник: МЧС РФ