ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня утром в Анталию из Москвы вылетел самолёт Сухой Суперджет-100 МЧС России, который доставил тяжелобольного гражданина РФ в Санкт-Петербург. Пациент нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи.

В 18:17 спецборт МЧС России совершил посадку в аэропорту Пулково. На летном поле его встречали сотрудники Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу, медики и психологи МЧС.

Спецборт МЧС России, который осуществил санитарную эвакуацию, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.

На протяжении всего полёта мужчину сопровождали медицинские специалисты государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог МЧС России.

В Санкт-Петербурге пациента доставят для специализированного лечения во Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины имени А.М. Никифорова. Это ведущее медицинское учреждение МЧС России с 25 летним опытом работы. ВЦЭРМ является сотрудничающим центром Всемирной организации здравоохранения по проблемам лечения и реабилитации ликвидаторов ядерных и других аварий и катастроф и в 2017 году подтвердил свой высокий международный статус.

Центр оснащен современным лечебно-диагностическим оборудованием и передовыми медицинскими технологиями для оказания специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи при различных заболеваниях и патологических состояниях, в том числе пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, техногенных катастрофах, стихийных бедствиях и радиационных авариях.

Современный операционный комплекс объединяет 14 операционных и всё хирургическое оборудование в единый блок с управлением из стерильной зоны, который позволяет оказывать хирургическую помощь на высочайшем уровне по всем направлениям.

Хирурги ожогового отделения центра впервые в России использовали технологию восстановления полноценной кожи с помощью биологического бесклеточного имплантата и первыми провели разделение пальцев пациентке страдающей редким заболеванием – буллезным эпидермолизом. Специалисты ортопедотравматологического профиля первыми провели сложнейшие операции по онкопротезированию крупных суставов, а нейрохирурги клиники одни из немногих специалистов стране, которые проводят уникальные реконструктивные операции на черепе и головном мозге.