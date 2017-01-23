Спецборт МЧС осуществляет эвакуацию тяжелобольных детей из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву

ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня самолёт Ан-148 МЧС России вылетел из подмосковного Раменского для осуществления санитарно-авиационной эвакуации четырёх тяжелобольных детей, которые нуждаются в срочной высоко-квалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву.



Спецборт МЧС России, который осуществляет санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.



На протяжении всего полёта пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России, Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ и психолог Центра экстренной психологической помощи МЧС России.