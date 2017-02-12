ОРЕАНДА-НОВОСТИ Инспекторы по маломерным судам Усть-Вымского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми организовали профилактический выезд по реке Вымь. Цель патруля – предупредить любителей подледного лова рыбы об опасностях, которые таят в себе водоемы зимой, а также осмотр ледовой переправы, которая соединяет Серегово и Емву.



Добравшись до места, где традиционно собираются рыбаки, инспекторы ГИМС сразу же замерили толщину льда. «Толщина льда составляет от 40 до 60 сантиметров, что обеспечивает безопасность рыбаков во время подледного лова рыбы, однако не следует забывать об опасных участках льда, которые могут скрываться под снегом», - подчеркнул старший государственный инспектор по маломерным судам Усть-Вымского участка Центра ГИМС МЧС России по Коми Василий Туркин. Именно о таких опасных местах и напомнили рыбакам специалисты МЧС.



После профилактических бесед с рыбаками инспекторы ГИМС провели осмотр ледовой переправы, которая соединяет Емву и Серегово. «Переправа оснащена необходимым спасательным оборудованием, информационными знаками, щитами и светоотражающими вехами. Толщина льда на переправе 60 сантиметров, полыньи и промоины на переправе отсутствуют. Переправа функционирует в безопасном режиме» - отметили инспекторы ГИМС.