Спортивные объекты в "Лужниках" планируется сдать в 2019 году
29.08.2017, 22:16
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Строительство спортивных объектов на территории "Лужники" планируется завершить к 2019 году. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с пулом международных информагентств ФИФА - 2018.
"Одновременно на территории "Лужников" строится ещё ряд крупнейших спортивных объектов. Это Центр водных видов спорта, который включает в себя 50-метровый бассейн, несколько 25-метровых бассейнов, аквапарк для детей. Это уникальный объект с раздвижной крышей, потому что раньше, в своё время, здесь был водный стадион под открытым небом", - сказал Мэр Москвы.
Кроме того, здесь строится один из крупнейших в мире центров художественной гимнастики, ледовая арена, в ближайшее время начнётся строительство теннисного центра - одного из самых крупных в мире по объёму площадей. Здания, которые не будут готовы к чемпионату мира по футболу, не помешают проведению соревнований.
"Плавательный бассейн и центр художественной гимнастики к этому времени не будут построены, но корпуса будут возведены, они не помешают проведению чемпионата. Надеюсь, что к 2018–2019 году все объекты на территории "Лужников" будут закончены", - отметил Сергей Собянин.
По его словам, оставшиеся работы на внешнем периметре безопасности Большой спортивной арены "Лужников" завершат досрочно. "Спортивная арена в "Лужниках" полностью построены, сданы государственной комиссии и готовы к проведению соревнований. В настоящее время мы заканчиваем внешний периметр безопасности, часть инженерных коммуникаций, которые связаны с этими объектами. По графику в марте 2018 года должны сдать, но сдадим их досрочно - до конца текущего года", - уточнил Мэр Москвы.
Сергей Собянин также добавил, что работы по реконструкции улиц города не создадут неудобств во время проведения чемпионата мира. "Все основные стройки, касающиеся улично-дорожной сети в центре города и на маршрутах, которые связаны с чемпионатом мира по футболу, закончатся даже не к чемпионату мира, а, скорее, в ближайшие недели. Никаких проблем с этой точки зрения мы не видим", - сказал он.
В свою очередь заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что участники чемпионата мира по футболу могут получить приоритет при проезде перекрёстков.
"Мы разработали целый план, который, как сказал Сергей Семёнович, подразумевает создание дополнительных выделенных полос для проезда только гостей, болельщиков и участников чемпионата мира. При необходимости будет обеспечен приоритетный проезд на светофорах, на перекрёстках для участников мундиаля", - сказал Максим Ликсутов.
Все мобильные транспортные приложения Москвы при этом адаптируют для иностранных гостей. "Они будут на разных языках. Там будут отмечены все места и стадионы и точки, которые интересны для посетителей и тех людей, которые приедут в Москву. Там будут проложены маршруты", - резюмировал заммэра.
"Одновременно на территории "Лужников" строится ещё ряд крупнейших спортивных объектов. Это Центр водных видов спорта, который включает в себя 50-метровый бассейн, несколько 25-метровых бассейнов, аквапарк для детей. Это уникальный объект с раздвижной крышей, потому что раньше, в своё время, здесь был водный стадион под открытым небом", - сказал Мэр Москвы.
Кроме того, здесь строится один из крупнейших в мире центров художественной гимнастики, ледовая арена, в ближайшее время начнётся строительство теннисного центра - одного из самых крупных в мире по объёму площадей. Здания, которые не будут готовы к чемпионату мира по футболу, не помешают проведению соревнований.
"Плавательный бассейн и центр художественной гимнастики к этому времени не будут построены, но корпуса будут возведены, они не помешают проведению чемпионата. Надеюсь, что к 2018–2019 году все объекты на территории "Лужников" будут закончены", - отметил Сергей Собянин.
По его словам, оставшиеся работы на внешнем периметре безопасности Большой спортивной арены "Лужников" завершат досрочно. "Спортивная арена в "Лужниках" полностью построены, сданы государственной комиссии и готовы к проведению соревнований. В настоящее время мы заканчиваем внешний периметр безопасности, часть инженерных коммуникаций, которые связаны с этими объектами. По графику в марте 2018 года должны сдать, но сдадим их досрочно - до конца текущего года", - уточнил Мэр Москвы.
Сергей Собянин также добавил, что работы по реконструкции улиц города не создадут неудобств во время проведения чемпионата мира. "Все основные стройки, касающиеся улично-дорожной сети в центре города и на маршрутах, которые связаны с чемпионатом мира по футболу, закончатся даже не к чемпионату мира, а, скорее, в ближайшие недели. Никаких проблем с этой точки зрения мы не видим", - сказал он.
В свою очередь заместитель Мэра Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов сообщил, что участники чемпионата мира по футболу могут получить приоритет при проезде перекрёстков.
"Мы разработали целый план, который, как сказал Сергей Семёнович, подразумевает создание дополнительных выделенных полос для проезда только гостей, болельщиков и участников чемпионата мира. При необходимости будет обеспечен приоритетный проезд на светофорах, на перекрёстках для участников мундиаля", - сказал Максим Ликсутов.
Все мобильные транспортные приложения Москвы при этом адаптируют для иностранных гостей. "Они будут на разных языках. Там будут отмечены все места и стадионы и точки, которые интересны для посетителей и тех людей, которые приедут в Москву. Там будут проложены маршруты", - резюмировал заммэра.