ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме Сергей Миронов и депутаты фракции внесли в ГД проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в части установления ответственности за воспрепятствование законной деятельности либо законным требованиям медицинских работников".

Законопроект устанавливает ответственность за воспрепятствование законной деятельности медицинских работников в случаях, когда это наносит ущерб третьим лицам. Инициатива вызвана участившимися инцидентами, которые чреваты риском для здоровья пациентов, в частности, отказами пропускать на дорогах автомобили "скорой помощи", направляющиеся по вызову.

В случае, если эти действия повлекли причинение вреда средней тяжести здоровью третьего лица, наказанием может стать штраф до 40 тысяч рублей, исправительные работы сроком до года, либо арест на срок до четырёх месяцев. Если здоровью третьего лица нанесён тяжкий вред, предлагается наказывать виновных принудительными работами либо лишением свободы на срок до четырёх лет.

Законопроект получил положительный отзыв Верховного суда РФ, сообщил Миронов, отметив, что у инициативы есть хорошие шансы получить одобрение депутатского корпуса.