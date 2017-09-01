Стартовала акция, направленная на профилактику преступлений в отношении детей
01.09.2017, 13:11
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня стартовала совместная акция Следственного комитета Российской Федерации и Департамента транспорта Москвы в московском метрополитене. Эта акция направлена на предупреждение преступлений в отношении детей, возможных несчастных случаев и иных опасных ситуаций, с которыми они могут столкнуться в повседневной жизни.
Ежегодно следователями Следственного комитета России возбуждается около 20 тысяч уголовных дел о преступлениях в отношении детей. И как показывает практика, зачастую их совершению способствует элементарное отсутствие у ребёнка необходимой информации о том, как необходимо вести себя, чтобы избежать критической ситуации. К сожалению, взрослые не всегда рассказывают об этом своим детям, у кого-то не хватает времени, у кого-то желания, а кто-то и вовсе не подозревает, что уже давно выработан ряд конкретных профилактических мер.
Наглядные иллюстрации, размещённые на станциях метрополитена, напомнят детям и их родителям о простых правилах, которые надо соблюдать в повседневной жизни. Это касается опасностей, которые могут угрожать жизни и здоровью детей на дороге, при общении с незнакомыми людьми, в интернете, в местах досуга.
Ежегодно следователями Следственного комитета России возбуждается около 20 тысяч уголовных дел о преступлениях в отношении детей. И как показывает практика, зачастую их совершению способствует элементарное отсутствие у ребёнка необходимой информации о том, как необходимо вести себя, чтобы избежать критической ситуации. К сожалению, взрослые не всегда рассказывают об этом своим детям, у кого-то не хватает времени, у кого-то желания, а кто-то и вовсе не подозревает, что уже давно выработан ряд конкретных профилактических мер.
Наглядные иллюстрации, размещённые на станциях метрополитена, напомнят детям и их родителям о простых правилах, которые надо соблюдать в повседневной жизни. Это касается опасностей, которые могут угрожать жизни и здоровью детей на дороге, при общении с незнакомыми людьми, в интернете, в местах досуга.
Источник: Следственный комитет