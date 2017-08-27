ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По результатам внеплановой проверки УФАС по Московской области выявило, что в договорах поставок ООО «Лента» и ООО «Метро Кэш энд Керри» (торговые сети «Лента» и «METRO») установлены различные требования по выплате вознаграждений и штрафных санкций, а также различные условия по периодам изменения цен на продукцию. Это свидетельствует о создании дискриминационных условий для поставщиков и ставит их в неравное положение по отношению друг к другу.

На основании установленных фактов, антимонопольное ведомство возбудило дела по признакам нарушения пункта 1 части 1 статьи 13 Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации».