Столичные правоохранители ликвидировали лабораторию по производству амфетамина
16.02.2017, 10:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по г.о. Химки в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в квартире жилого дома на ул. Первомайская задержан 39-летний ранее судимый местный житель, подозреваемый в незаконном производстве психотропных веществ.
«В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято 8 свёртков из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета внутри, которое по результатам химического исследования является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 20 граммов», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Кроме того полицейскими обнаружены и изъяты: лабораторное оборудование, прекурсоры, стеклянные флаконы и колбы, в которых изготавливались психотропные вещества, а также другие приспособления компоненты для изготовления и расфасовки амфетамина», - добавила Татьяна Петрова.
По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
«В ходе обыска по месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято 8 свёртков из полимерного материала с порошкообразным веществом светлого цвета внутри, которое по результатам химического исследования является психотропным веществом – амфетамином, общей массой около 20 граммов», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«Кроме того полицейскими обнаружены и изъяты: лабораторное оборудование, прекурсоры, стеклянные флаконы и колбы, в которых изготавливались психотропные вещества, а также другие приспособления компоненты для изготовления и расфасовки амфетамина», - добавила Татьяна Петрова.
По данному факту следственным управлением МУ МВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершённое в крупном размере». Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.
Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.