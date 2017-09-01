ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В преддверии нового учебного года на сайте mos.ru обновился сервис «Просмотр информации о посещении и питании ребёнка в школе, детском саду и колледже». Этими данными родители теперь могут в режиме онлайн делиться с доверенными лицами.

Одному из родителей, у которого есть доступ к услуге, нужно отправить из своего личного кабинета на mos.ru приглашение, например, бабушке, тете или няне. При этом они тоже должны быть зарегистрированы на сайте.

Сервис популярен среди горожан: только за первые шесть месяцев этого года им воспользовались почти семь миллионов москвичей. Имея доступ в интернет, москвичи могут следить за посещением ребёнком садика, школы или колледжа, а также выбирать обеды в меню столовой. Помимо этого, можно держать под контролем расход средств на лицевом счёте учащегося и ограничивать доступ к отдельным продуктам школьного буфета.



Проход и питание

Внедрение информационной системы «Проход и питание» («Москвёнок») во всех школах города завершится уже в этом году. Все ученики будут заходить в здание учебного заведения и покупать еду в столовой с помощью электронных носителей. Это либо карта, либо браслет «Москвёнок», либо социальная карта учащегося. Такая система позволяет родителям в режиме онлайн проследить, когда ребёнок пришёл и вышел из школы, а также узнать, что он ел на обед и что покупал в буфете. Подобная система вводится и в дошкольных группах.

На сегодняшний день информационная система «Проход и питание» работает более чем в трёх тысячах учебных организациях, ею пользуются свыше 850 тысяч учеников.

Присоединиться к системе можно двумя способами. Первый вариант — бесплатно получить в школе электронную карту «Москвeнок». Второй — бесплатно оформить через портал mos.ru социальную карту учащегося.



«Московская электронная школа»

Система «Проход и питание» — это лишь один из элементов крупного проекта «Московская электронная школа», который стартовал в столице 1 сентября 2016 года. Учебные заведения подключают к высокоскоростному интернету и локальным сетям. В классах устанавливают интерактивные панели, а учителей обеспечивают ноутбуками.

Ключевые составляющие проекта — электронные журнал и дневник и библиотека электронных материалов. Проект сначала запустили в пяти пилотных школах — № 627, 1995, 1194, 2095, 1298 и лицее № 1571. В них работают 718 учителей и занимаются более семи тысяч учеников. В эти организации поставили 322 интерактивные панели, выделили 718 ноутбуков и планшетов, а также оборудовали 808 точками доступа к Wi-Fi.

Например, в школе № 1995 по новой схеме уже несколько лет преподают три предмета: биологию, историю и химию. Успеваемость (то есть количество оценок «хорошо» и «отлично») возросла в течение двух лет: по биологии — на 12 процентов, по истории — на 15 процентов, по химии — на 10 процентов.

Как отметила в своём исследовании консалтинговая компания KPMG, сейчас в школах Москвы используются элементы умного города (smart сity), характерные для самых развитых мегаполисов мира: электронный журнал, система электронного доступа в школу, ноутбуки, интерактивные панели. В образовательных учреждениях появляются цифровые/виртуальные лаборатории, мультимедиастудии, робототехника.

Сегодня к проекту подключены все столичные школы.



Что такое электронная библиотека

Электронная библиотека — это ресурс, который включает не только учебники и пособия (36 изданий), но и тестовые задания по различным предметам (более трех тысяч заданий). Там же учителя размещают интерактивные сценарии уроков с современным аудио-, видеоконтентом, фотографиями, тестовыми заданиями. Сейчас в библиотеке насчитывается уже более 48 тысяч интерактивных сценариев. Педагоги по всему городу могут использовать всю коллекцию открытых сценариев библиотеки. Также есть возможность внести в готовый сценарий необходимые изменения или создать свой собственный. Более того, учителя создают новые учебные пособия с современным контентом. Для этого они используют собственные наработки, которые уже показали свою эффективность на практике.

Одним из преимуществ электронной библиотеки «Московской электронной школы» учителя назвали удобство хранения знаний в облаке. Каждый педагог может в любое время воспользоваться материалами библиотеки для проведения урока, не выходя из класса.



Скачал — и пользуйся

Чтобы подключиться к уроку, ученики скачивают приложение «Московская электронная школа» на планшет или домашний компьютер. Когда учитель запускает урок на своем гаджете, все дети автоматически присоединяются к сценарию. Даже если ребенок заболел и остался дома, он также может войти в сценарий и принять участие в процессе. Если же ученик был в классе, но чего-то недопонял, он сможет самостоятельно проработать материал дома, зайдя в библиотеку через личный кабинет электронного дневника.



И родителям, и детям

Нынешним ученикам больше не придётся виновато опускать глаза и сообщать учителям, что дневник был благополучно забыт дома. Ведь теперь в каждой московской школе ученики и учителя пользуются электронными дневником и журналом. Библиотека электронных материалов связана с электронным дневником, что очень удобно. Например, на занятии по биологии изучалось зарождение жизни на планете. Придя домой, школьник сможет найти в дневнике ссылки на соответствующий материал в библиотеке. Чтобы подготовить домашнее задание или повторить что-то, надо просто перейти по ссылке из дневника. То же самое могут сделать родители, чтобы посмотреть, что изучал их ребёнок в школе.

Кроме того, не обязательно записывать задание на дом: оно отображается в электронном дневнике. А еще в нем можно найти статистику успеваемости школьника. Там же есть расписание уроков, все оценки и комментарии к ним. Здесь же можно оставить сообщение учителю, классному руководителю или представителю администрации школы. Родитель через электронный дневник может отправить уведомление учителю о том, что ребенка не будет в школе, а также общаться с учителями и родителями одноклассников своего сына или дочери.