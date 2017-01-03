Студенты техникумов получили отсрочку от армии
03.01.2017, 14:43
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Призывать в армию студентов техникумов и колледжей теперь будут только после того, как они сдадут выпускные экзамены.
Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2017 года.
Согласно документу, отсрочку от призыва получают все студенты, учащиеся по очной форме по программам среднего профессионального образования, вне зависимости от возраста.
Отсрочка даётся на весь период обучения, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
До 1 января право на отсрочку от призыва на военную службу имели студенты до 20 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. Поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", авторами которых были, в том числе, депутаты Госдумы от "Единой Рссии", президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2014 года.
Соответствующий закон вступил в силу с 1 января 2017 года.
Согласно документу, отсрочку от призыва получают все студенты, учащиеся по очной форме по программам среднего профессионального образования, вне зависимости от возраста.
Отсрочка даётся на весь период обучения, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными государственными образовательными стандартами.
До 1 января право на отсрочку от призыва на военную службу имели студенты до 20 лет, обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях среднего профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию. Поправки к закону "О воинской обязанности и военной службе", авторами которых были, в том числе, депутаты Госдумы от "Единой Рссии", президент РФ Владимир Путин подписал в октябре 2014 года.