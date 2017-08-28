ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Приморье вынесен приговор обвиняемой в попытке подкупить сотрудника полиции.

Ранее в июле 2017 года с целью выявления и пресечения незаконной предпринимательской деятельности, а также нарушений в сфере миграционного законодательства сотрудники подразделения экономический безопасности и противодействия коррупции и отдела по вопросам миграции провели рейдовое мероприятие на территории города Уссурийска. Полиция выявила нарушение режима пребывания, а также факт незаконного осуществления иностранной гражданкой трудовой деятельности без разрешения на работу на территории Российской Федерации.

Установлено: желая уйти от ответственности за нарушение законодательства, 34-летняя женщина предложила полицейскому денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей, от которого он отказался. Противоправные действия подозреваемой были пресечены, сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли денежные средства. Факт дачи взятки должностному лицу зарегистрирован в установленном законодательством порядке. Материалы переданы в Следственный комитет.

По данному факту следователем СУ СК РФ по Приморскому краю было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 УК РФ (Дача взятки).

Уссурийский районный суд признал подсудимую виновной в даче взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий (бездействие) и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 1,2 млн рублей.