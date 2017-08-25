ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Сегодня, 25 августа 2017 года, Индустриальным районным судом г. Хабаровска вынесен приговор по уголовному делу в отношении трёх местных жителей. В зависимости от степени участия каждого они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ч.2 ст.162 УК РФ (разбой), ч.1 ст.148 УК РФ (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих), ч.2 ст.282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды).

Как установлено судом, две несовершеннолетние фигурантки дела летом 2016 года в г.Хабаровске с применением садистских методов систематически увечили и убивали животных. Их жертвами стали птенцы, голуби, кошки и собаки, всего не менее 15 представителей животного мира.

Одна из обвиняемых в 2015 и 2016 годах неоднократно размещала на странице социальной сети изображения и тексты, оскорбляющие религиозные чувства верующих. Кроме того, в 2016 г. совместно со своим ровесником она изготовила и разместила в сети «Интернет» видеозапись со сценами унижения достоинства молодого человека по признаку принадлежности к социальной группе.

Итогом противоправной деятельности злоумышленниц стало разбойное нападение на жителя города Хабаровска с применением оружия и предметов, используемых в качестве такового, в результате которого они завладели 600 рублями, а здоровью потерпевшего был причинён лёгкий вред.

Суд назначил им наказание от 3 лет до 4 лет 3 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Надзор за расследованием уголовного дела осуществлялся управлением Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе.

Приговор в законную силу не вступил.