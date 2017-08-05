ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По итогам первого полугодия текущего года Татарстан стал лидером ПФО по объёмам введённого жилья. Об этом заявил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Провёл совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики исполняющий обязанности Президента Татарстана Алексей Песошин.

Алексей Фролов отметил, что Инспекцией государственного строительного надзора и Государственной инспекцией труда с начала 2017 года проведено 1 тыс. 11 проверок (инспекцией ГСН РТ – 933 проверки, ГИТ - 78 проверок). За нарушение правил и норм охраны труда вынесено 297 постановлений на общую сумму 9 млн. 687 тыс. рублей. С начала 2017 года государственным заказчиком ГИСУ на 1 тыс. 616 объектах выявлено 1 тыс. 239 нарушений, из них устранено – 1 тыс. 198.

Алексей Фролов сообщил, что по данным Федерального органа государственной статистики (Росстат) по итогам 1 полугодия 2017 года в Российской Федерации введено в эксплуатацию 27 млн. 984,1 тыс.кв.м. жилья, что составляет 88,7 % к аналогичному периоду 2016 года. По субъектам - лидерам страны по объёмам вводимого жилья положительная динамика к соответствующему периоду прошлого года наблюдается только в четырёх субъектах, в том числе и в Республике Татарстан.

«По итогам 1 полугодия 2017 года Татарстан занимает первое место в Приволжском федеральном округе по объёмам введенного жилья. По состоянию на 4 августа в республике введено 1 млн. 321,5 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 55% от общего плана и 105 % к соответствующему периоду прошлого года», - сказал он.

По программе социальной ипотеки Государственный жилищный фонд при Президенте РТ отчитался в органы статистики по 84 домам на 4 тыс. 154 квартиры площадью 227,2 тыс.кв.м. Из 127 строящихся объектов в высокой степени готовности находятся 89 объектов, в средней - 29 объектов, в низкой - 9 объектов.

В 2017 году в рамках программы арендного жилья запланировано строительство 17 домов на 387 квартир площадью 22,6 тыс.кв.м. На сегодня введены в эксплуатацию 15 объектов на 278 квартир площадью 16,5 тыс.кв.м. (Верхнеуслонский - 8, Черемшанский –-1, Мамадышский - 4, Алькеевский районы - 2). Помимо этого, на 1 объекте в Иннополисе завершены строительно-монтажные работы, а на объекте в Апастовском районе ведутся отделочные работы и устройство внутренних инженерных сетей.

В рамках программы по улучшению жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны в 2017 году планируется построить 17 домов для 50 ветеранов. На сегодня завершено строительство 4 объектов, ещё 4 дома находятся в высокой степени готовности и 9 - в средней степени.

Также Алексей Фролов доложил о реализации прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на жилье. Так, по результатам рассмотрения заявки единственного участника торгов Минземимуществом РТ заключен контракт с ГЖФ на приобретение в собственность Республики Татарстан 251 жилого помещения для детей-сирот. На 4 августа 105 жилых помещений приобретены в собственность республики и предоставлены детям-сиротам по договорам найма специализированного жилого фонда, по 11 жилым помещениям ведется предпродажная подготовка, а еще 135 жилых помещений выбраны в домах, незавершенных строительством.

В пределах выделенных на 2017 год бюджетных средств на улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан запланировано обеспечить жильем 159 семей: 49 многодетных семей, имеющих 5 и более детей, 61 молодую семью и 49 граждан в рамках Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы. По состоянию на 4 августа сертификаты оформлены 50 многодетным семьям, на сегодняшний день реализовано 7 документов. Министерством по делам молодежи и спорту РТ утвержден список получателей субсидии на 61 молодую семью, из которых на сегодня 32 семьи обеспечены жильём на вторичном рынке. Также сертификаты оформлены 18 чернобыльцам, 26 вынужденным переселенцам и 2 переселенцам с Крайнего Севера.