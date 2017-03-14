Ткачёв предложил увеличить объём господдержки сельского хозяйства до 250 млрд рублей
14.03.2017, 16:35
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Государство должно повысить эффективность мер государственной поддержки фермеров, улучшить качество жизни на селе, вовлечь в оборот неиспользованные сельхозземли. Об этом заявил глава Минсельхоза Александр Ткачёв, выступая на расширенном заседании фракции "Единой России".
"Рост производства в области сельского хозяйства достиг почти 5 %, и это очень хороший показатель, учитывая стагнацию в экономике. АПК стал одним из драйверов российской экономики. В 2016 году был собран рекордный урожай зерновых – более 120 млн тонн. Такого не было почти 40 лет", – рассказал министр.
Кроме того, Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы, смогла добиться рекордного урожая кукурузы. Достигнуты высокие показатели по сбору овощей и фруктов, сахарной свёклы. Сохраняется положительная динамика в производстве животноводческой и рыбной продукции.
Тем не менее потенциал роста далеко не исчерпан, в связи с чем Ткачёв призвал и дальше работать над повышением эффективности мер господдержки сельского хозяйства. "Общий объём поддержки сельского хозяйства в текущем году необходимо увеличить за счёт дополнительных средств на 36 млрд рублей и довести объём господдержки до 250 млрд рублей", – заявил министр. Он выступил за то, чтобы увеличить поддержку следующим направлениям: 9 млрд рублей – на льготное краткосрочное кредитование, 10 млрд рублей – на льготное инвестиционное кредитование, 10 млрд рублей – на единую субсидию. Ещё 7 млрд рублей, по словам Ткачёва, следует выделить на докапитализацию "Росагролизинга".
В Минсельхозе убеждены, что дополнительные меры поддержки позволят успешно провести уборочную кампанию и увеличить число реализованных инвестпроектов. Кроме того, они могли бы ускорить перевооружение отечественных аграриев мощной современной сельхозтехникой.
Говоря о льготном кредитовании, Ткачёв подчеркнул, что надо ввести новый механизм получения кредитов. "Минсельхоз России предлагает в текущем году выделить из бюджета дополнительные 10 миллиардов рублей для предоставления единой субсидии для аграриев. В 2017 году на мероприятия в рамках единой субсидии предусмотрено 36 миллиардов рублей", — сказал министр.
Ткачев констатировал, что объём краткосрочных кредитов на проведение сезона полевых работ вырос в два раза и превысил 56 млрд рублей.
"Рост производства в области сельского хозяйства достиг почти 5 %, и это очень хороший показатель, учитывая стагнацию в экономике. АПК стал одним из драйверов российской экономики. В 2016 году был собран рекордный урожай зерновых – более 120 млн тонн. Такого не было почти 40 лет", – рассказал министр.
Кроме того, Россия стала мировым лидером по экспорту пшеницы, смогла добиться рекордного урожая кукурузы. Достигнуты высокие показатели по сбору овощей и фруктов, сахарной свёклы. Сохраняется положительная динамика в производстве животноводческой и рыбной продукции.
Тем не менее потенциал роста далеко не исчерпан, в связи с чем Ткачёв призвал и дальше работать над повышением эффективности мер господдержки сельского хозяйства. "Общий объём поддержки сельского хозяйства в текущем году необходимо увеличить за счёт дополнительных средств на 36 млрд рублей и довести объём господдержки до 250 млрд рублей", – заявил министр. Он выступил за то, чтобы увеличить поддержку следующим направлениям: 9 млрд рублей – на льготное краткосрочное кредитование, 10 млрд рублей – на льготное инвестиционное кредитование, 10 млрд рублей – на единую субсидию. Ещё 7 млрд рублей, по словам Ткачёва, следует выделить на докапитализацию "Росагролизинга".
В Минсельхозе убеждены, что дополнительные меры поддержки позволят успешно провести уборочную кампанию и увеличить число реализованных инвестпроектов. Кроме того, они могли бы ускорить перевооружение отечественных аграриев мощной современной сельхозтехникой.
Говоря о льготном кредитовании, Ткачёв подчеркнул, что надо ввести новый механизм получения кредитов. "Минсельхоз России предлагает в текущем году выделить из бюджета дополнительные 10 миллиардов рублей для предоставления единой субсидии для аграриев. В 2017 году на мероприятия в рамках единой субсидии предусмотрено 36 миллиардов рублей", — сказал министр.
Ткачев констатировал, что объём краткосрочных кредитов на проведение сезона полевых работ вырос в два раза и превысил 56 млрд рублей.