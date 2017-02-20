ОРЕАНДА-НОВОСТИ Министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев оценил ежегодный экспорт молока из Белоруссии в Россию в 3 млрд долларов. Об этом он заявил, выступая на съезде Ассоциации крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.

Сейчас дефицит собственного молока в России составляет около 7 млн т, и в основном он покрывается поставками из Белоруссии, сказал Ткачёв."Свою проблему молока они (Белоруссия) решили пять лет назад и накормили собственный народ - 15 млн человек - и практически такое же количество поставляют на российский рынок, на этом зарабатывая, ни много ни мало, более 3 млрд долларов", - сказал министр. (На самом деле в Белоруссии проживает 9,5 млн человек. - Ред.)"Поэтому, я считаю, дело принципа - взяться очень мощно за решение молочной проблемы в нашей стране. И фермеры должны возглавить этот процесс", - подчеркнул А. Ткачёв, добавив, что "это наши доходы, это наши рабочие места, это наше настоящее будущее".По данным Росстата, производство молока в России в 2016 г. снизилось на 0,2% по сравнению с показателем 2015 г. и достигло 30,7 млн т. При этом,, по словам А. Ткачёва, производство молока в фермерских хозяйствах в прошлом году выросло на 6%, в сельхозпредприятия этот показатель ниже - 2%.