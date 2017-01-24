ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Глава Минсельхоза Александр Ткачёв проинформировал Президента РФ Владимира Путина о запуске нового механизма льготного кредитования предприятий агропромышленного комплекса, а также о ситуации в отрасли.

Добрый день!

Александр Николаевич, о результатах работы селян мы говорим в последнее время часто и с удовольствием. Есть повод их поздравить с результатами. Не все эти результаты ещё обобщены за прошедший год, но уже за 11 месяцев можно констатировать, что рост более 4 процентов.

А.Ткачёв: Да, более 4 процентов. Спасибо большое за то, что Вы отмечаете и всегда отмечали в течение года. Мы очень ценим, потому что государственная поддержка беспрецедентная. Мы действительно давно этого ждали: преференции практически по всем направлениям – и, как следствие, рост более 4 процентов, и урожай рекордный за всю историю Российской Федерации и Советского Союза – 119 миллионов тонн. Это, конечно, большая победа.

Это прежде всего доходы селян, крестьян, которые, безусловно, реализуются в новые проекты и в подъём уровня жизни, и, конечно, в новые технологии, производство и так далее. Поэтому ещё раз огромное спасибо.

В.Путин: И вопросы кредитования Вы хотели обсудить.

А.Ткачёв: Да. Ваше поручение выполнено: с нового года мы запустили новый проект льготного кредитования, это тоже беспрецедентно. Кредиты, инвестиционные и короткие, не могут превышать 5 процентов. Ниже – можно, то есть один процент, два, три, пять [процентов] максимум. Конечно, это даст серьёзный толчок строительству новых проектов в агропромышленном комплексе, перерабатывающем – новых молочных [ферм], свинокомплексов. Это кардинально изменит нашу страну в смысле сельского хозяйства.

В.Путин: Объём какой?

А.Ткачёв: Объём порядка 23 миллиардов рублей. Хочу проинформировать, что «Россельхозбанк» уже начал [эту работу], первый подготовился. Естественно, мы рассчитываем и на другие банки, которые активно примут участие.

Такого не было никогда – таких дешёвых, длинных и доступных кредитов. Мы убираем всю бюрократию. Это даст серьёзный толчок, мощный прорыв в области строительства, привлечения инвестиций и, конечно, создания новых проектов.