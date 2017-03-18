Торговые точки Кубани проверяют из-за жевательных резинок в подозрительной обёртке
18.03.2017, 12:32
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В магазинах регионов РФ появилась жевательная резинка, на упаковках которой размещены надписи потенциально опасного контекста. Подростков призывают "начать странную игру", дают непонятные задания, рассказами о выполнении которых предлагают делиться в сети.
Департамент потребительской сферы Краснодарского края совместно с правоохранительными органами начал проверку всех торговых точек и оптовых складов на наличие продукта. Жевательные резинки в подобных упаковках необходимо снять с продажи, подчеркнул вице-губернатор, курирующий потребсферу, Юрий Гриценко.
Официальные письма с такими рекомендациями также направлены руководителям торговых сетей региона.
Департамент потребительской сферы Краснодарского края совместно с правоохранительными органами начал проверку всех торговых точек и оптовых складов на наличие продукта. Жевательные резинки в подобных упаковках необходимо снять с продажи, подчеркнул вице-губернатор, курирующий потребсферу, Юрий Гриценко.
Официальные письма с такими рекомендациями также направлены руководителям торговых сетей региона.