Тяжелобольные дети будут доставлены из Симферополя в Петербург и Москву спецбортом МЧС
18.01.2017, 14:20
ОРЕАНДА-НОВОСТИ 18 января самолет Ан-148 МЧС России вылетел из подмосковного Раменского для осуществления санитарно-авиационной эвакуации тяжелобольных детей, которые нуждаются в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, из Симферополя в Санкт-Петербург и Москву.
Спецборт МЧС России, который осуществляет санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.
На протяжении всего полёта пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ.
Один ребёнок будет доставлен в Детскую городскую больницу №19 имени К.А. Рауxфуса в Санкт-Петербурге, второй – в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева в Москве.
Спецборт МЧС России, который осуществляет санитарный рейс, оснащён современным оборудованием и специальными медицинскими модулями, аппаратом искусственного дыхания и кардиомониторами, которые позволяют оказывать медицинскую помощь пострадавшим во время полёта.
На протяжении всего полёта пациентов будут сопровождать медицинские специалисты Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» МЧС России и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава РФ.
Один ребёнок будет доставлен в Детскую городскую больницу №19 имени К.А. Рауxфуса в Санкт-Петербурге, второй – в Научный центр сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева в Москве.