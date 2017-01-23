У Детской школы искусств им. М.И.Глинки в Москве появится новое здание
23.01.2017, 12:01
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. «Для Детской школы искусств № 58 им. М.И.Глинки построят новое здание. Оно разместится по адресу улица Гурьянова, дом 83А в районе Печатники Юго-Восточного административного округа города Москвы Победителем конкурса на выполнение подрядных работ стало
ООО «СГ «МЕНЕДЖМЕНТ»,- сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Учащиеся и сотрудники переедут в новое современное здание со зрительским и демонстрационным комплексами, которое построят неподалеку, на улице Гурьянова. Оно рассчитано на 600 учащихся и 60 преподавателей в смену. Площадь земельного участка, выделенного под строительство, составляет 0,48 га. Общая площадь объекта - 3 490 кв.м.
В подвале здания разместятся помещения для хранения музыкальных инструментов, реквизита и декораций. На первом этаже появятся классы для занятий, медицинский кабинет, буфет, гардеробные. На втором этаже оборудуют музей с камерным залом на 42 места, классы для занятий, класс хореографии; на третьем этаже – концертный зал на 300 мест с артистическими помещениями, классы для занятий, комнаты хранения инструментов. На четвёртом этаже будет размещена аппаратная, второй свет концертного зала, классы для занятий и библиотека.
В зрительных залах проектом предусмотрены места для маломобильных групп граждан, специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих. Фасад соответствует назначению здания - профилю художественного эстетического образования.
ООО «СГ «МЕНЕДЖМЕНТ»,- сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев.
Учащиеся и сотрудники переедут в новое современное здание со зрительским и демонстрационным комплексами, которое построят неподалеку, на улице Гурьянова. Оно рассчитано на 600 учащихся и 60 преподавателей в смену. Площадь земельного участка, выделенного под строительство, составляет 0,48 га. Общая площадь объекта - 3 490 кв.м.
В подвале здания разместятся помещения для хранения музыкальных инструментов, реквизита и декораций. На первом этаже появятся классы для занятий, медицинский кабинет, буфет, гардеробные. На втором этаже оборудуют музей с камерным залом на 42 места, классы для занятий, класс хореографии; на третьем этаже – концертный зал на 300 мест с артистическими помещениями, классы для занятий, комнаты хранения инструментов. На четвёртом этаже будет размещена аппаратная, второй свет концертного зала, классы для занятий и библиотека.
В зрительных залах проектом предусмотрены места для маломобильных групп граждан, специальное оборудование для слабовидящих и слабослышащих. Фасад соответствует назначению здания - профилю художественного эстетического образования.