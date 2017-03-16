Убытки от незаконного использования ископаемых составляют 1 трлн рублей - депутат
16.03.2017, 16:23
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Россия недополучает порядка 1 трлн рублей из-за незаконного использования природных ресурсов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.
"Нами подготовлен большой доклад, который освещает все проблемы, связанные с незаконной добычей и использованием природных ресурсов, самых разных природных ресурсов. Мы видим, что на сегодняшний день государство недополучает около 1 трлн рублей от незаконного использования природных ресурсов", - сказал он.
Николаев отметил, что этот доклад ляжет в основу формирования соответствующего плана законотворческой работы комитета, чтобы исправить такую ситуацию.
Самые разные природные ресурсы, которыми так богата Россия, должны использоваться эффективно и на благо страны. Глава комитета на заседании совета думы представил отчёт о работе комитета и о планах законотворческой работы. Такая практика, когда комитеты отчитываются перед советом думы, была введена в новом седьмом созыве палаты.
"Нами подготовлен большой доклад, который освещает все проблемы, связанные с незаконной добычей и использованием природных ресурсов, самых разных природных ресурсов. Мы видим, что на сегодняшний день государство недополучает около 1 трлн рублей от незаконного использования природных ресурсов", - сказал он.
Николаев отметил, что этот доклад ляжет в основу формирования соответствующего плана законотворческой работы комитета, чтобы исправить такую ситуацию.
Самые разные природные ресурсы, которыми так богата Россия, должны использоваться эффективно и на благо страны. Глава комитета на заседании совета думы представил отчёт о работе комитета и о планах законотворческой работы. Такая практика, когда комитеты отчитываются перед советом думы, была введена в новом седьмом созыве палаты.