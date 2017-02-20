ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Приказом Генерального прокурора Российской Федерации учреждён Экспертный совет при Генеральной прокуратуре Российской Федерации по вопросам информационных технологий.

В состав совета вошли ведущие эксперты IT-отрасли: вице-президент НИУ «Высшая школа экономики» Игорь Агамирзян, директор и соучредитель некоммерческого партнерства «Информационная культура» Иван Бегтин, первый заместитель АО «Главный научный инновационный внедренческий центр» Олег Богатырев, председатель совета директоров WikiVote!, соучредитель АНО «Информационная культура» Василий Буров, управляющий директор – начальник управления рисками ПАО «Сбербанк России», эксперт по большим данным Максим Ерёменко, генеральный директор компании Zecurion Алексей Раевский, советник ректора Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, начальник Управления информатизации Алексей Солдатов, и.о. директора ФГБУ «Центр экспертизы и координации информатизации» Максим Урнышев, руководитель направления «Институты и общество» Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Мария Шклярук.

До 15 марта члены совета должны определить кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря. Такого рода структура впервые создается в системе органов прокуратуры, что говорит о серьезных планах ведомства по модернизации своих внутренних процессов. Речь идет, в том числе, о поиске инновационных подходов к организации и ведению прокурорского надзора, работе с обращениями граждан и документообороту в целом.