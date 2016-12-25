Уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 передано для расследования в центральный аппарат СК
25.12.2016, 13:45
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По поручению Председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Бастрыкина уголовное дело, возбуждённое по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ (нарушение правил полётов, повлёкшее тяжкие последствия), по факту крушения самолёта Ту-154 в Краснодарском крае передано в центральный аппарат СК России для проведения наиболее полного и объективного расследования.
Также по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолёта выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий. Расследование уголовного дела продолжается.
Также по поручению Александра Бастрыкина к месту крушения самолёта выдвинулась группа следователей и криминалистов центрального аппарата СКР, которые имеют большой опыт расследования авиационных происшествий. Расследование уголовного дела продолжается.