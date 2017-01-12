ОРЕАНДА-НОВОСТИ. 12 января Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова провела встречу с министром Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Владимиром Пучковым.

Татьяна Москалькова и Владимир Пучков обсудили актуальные вопросы, связанные с защитой прав человека в чрезвычайных ситуациях, и договорились о подписании соглашения о сотрудничестве.