Утверждено место установки четвёртого памятника дивизиям Московского народного ополчения
21.12.2016, 14:34
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. По результатам заседания Мосгордумы 21 декабря внесен ряд изменений в постановление МГД «О Перечне предложений о возведении произведений монументально-декоративного искусства городского значения».
Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Комиссия по монументальному искусству на заседании 8 декабря 2016 года рассмотрела предложение, поступившее от заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонида Печатникова, о возведении памятника первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. С учетом положительных отзывов Департамента культурного наследия города Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы комиссия решила поддержать эту инициативу. Скульптурную часть памятника планируется создать за счет средств, выделяемых узбекской стороной, а проектные и строительные работы провести за счет средств бюджета города Москвы. Совет депутатов муниципального округа Якиманка также поддержал идею».
Адрес установки: сквер между домом 39, строение 1 по улице Большая Полянка и домом 13 по 1-му Казачьему переулку. Это вблизи посольства Республики Узбекистан. Творческий конкурс будет открытым.
Директор Британского Совета в России Майкл Джордж Бёрд обратился с предложением об установке в Москве памятника английскому писателю Уильяму Шекспиру. 2016 год объявлен Годом языка и литературы Великобритании и России. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств Британского стороны. Совет депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, на территории которого предполагается сооружение памятника, возражений не имеет. Место определено вблизи музея «Старый Английский двор». Творческий конкурс будет открытым.
Председатель комиссии МГД по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов, фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
«Комиссия по монументальному искусству на заседании 8 декабря 2016 года рассмотрела предложение, поступившее от заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Леонида Печатникова, о возведении памятника первому Президенту Республики Узбекистан Исламу Каримову. С учетом положительных отзывов Департамента культурного наследия города Москвы и Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы комиссия решила поддержать эту инициативу. Скульптурную часть памятника планируется создать за счет средств, выделяемых узбекской стороной, а проектные и строительные работы провести за счет средств бюджета города Москвы. Совет депутатов муниципального округа Якиманка также поддержал идею».
Адрес установки: сквер между домом 39, строение 1 по улице Большая Полянка и домом 13 по 1-му Казачьему переулку. Это вблизи посольства Республики Узбекистан. Творческий конкурс будет открытым.
Директор Британского Совета в России Майкл Джордж Бёрд обратился с предложением об установке в Москве памятника английскому писателю Уильяму Шекспиру. 2016 год объявлен Годом языка и литературы Великобритании и России. Финансирование проекта будет осуществлено за счет средств Британского стороны. Совет депутатов муниципального округа Тверской в городе Москве, на территории которого предполагается сооружение памятника, возражений не имеет. Место определено вблизи музея «Старый Английский двор». Творческий конкурс будет открытым.