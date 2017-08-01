ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные регулярного мониторинга уровня счастья россиян.

Уровень счастья россиян в летний период по отношению к весеннему практически не изменился – 84% в июне-июле (в марте-апреле – 85% - исторический максимум). Традиционно более оптимистично оценивает своё состояние молодёжь (87% среди 18-24-летних) и респонденты с высоким достатком (94%), менее - пожилые люди (78% среди 60-летних и старше) и малообеспеченные (61%).

Индекс счастья*, рассчитанный по вопросу о личном благополучии, составляет 70 п. (весной он был равен 72 п.). Социальный индекс счастья** не только сохранил весенний позитив, но даже немного укрепил позиции: с 58 до 59 п. Среди знакомых и близких 38% респондентов преобладают счастливые люди, а больше недовольных жизнью наблюдают 12%.Около половины опрошенных (47%) отмечают примерно равное количество тех и других в своем окружении.

Основным фактором счастливой жизни остаётся семейный очаг: 33% россиян делает счастливым именно наличие семьи, ещё 14% радуются жизни, поскольку у них есть дети. Для каждого пятого (22%) залогом счастья является хорошее самочувствие (своё и близких). Недовольство жизнью связано, прежде всего, с проблемами материального характера (10%).

Данные комментирует ведущий эксперт-консультант ВЦИОМ Олег Чернозуб: «Самооценка населением своего настроения продолжает оставаться весьма высокой. Это вступает в явное противоречие с нашими же данными об усталости от кризиса. Это объясняется тем, что материальное положение - не единственный фактор, определяющий настроение людей. Когда экономические затруднения не носят критического характера, благополучия в семье и нормального здоровья для хорошего настроения оказывается вполне достаточно».

*Индекс счастья - показывает, насколько счастливыми чувствуют себя россияне. Индекс строится на основе вопроса: «В жизни бывает всякое и хорошее, и плохое. Но, если говорить в целом, вы счастливы или нет?». Рассчитывается как разница суммы положительных ответов («определенно да», «скорее да») и отрицательных ответов («скорее нет», «определённо нет»). Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в диапазоне от от -100 до 100. Чем выше значение индекса, тем счастливее россияне себя ощущают.

**Социальный индекс счастья - показывает, преобладают ли в окружении респондентов счастливые или несчастливые люди. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вам кажется, среди Ваших знакомых и близких больше счастливых людей или несчастливых?». Ответу "Скорее, больше счастливых" присваивается коэффициент 0,9, ответу "примерно одинаково и счастливых, и несчастливых" коэффициент 0,5, ответу "скорее, больше несчастливых" присваивается коэффициент 0,1. Индекс измеряется в пунктах и может принимать значение от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более счастливыми россияне кажутся другим россиянам.