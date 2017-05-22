ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования, посвящённого изучению молодёжи.

В иерархии ценностей молодёжи (в группе от 18 до 34 лет) первые три места занимают доход (15%), порядок и стабильность (11%), самореализация (8%). Для старшего поколения (35 лет+) важнее всего стабильность (18%), а уже после они задумываются о доходе (13%). Можно отметить также, что для людей в возрасте от 35 лет патриотизм более значим, чем для более молодых (8% против 4% соответственно), самореализация же занимает одно из последних мест (3%). Молодёжь острее чувствует ценностный кризис: среди её представителей выше доля людей, которые чувствуют, что в их отношении нарушены ценности, в особенности честность и уважение.

Острее всего нарушение ценностей переживает «поколение перестройки»: они сталкиваются с ним даже чаще, чем старшие поколения. Основные «болевые точки» (сферы, где чаще всего ощущается нарушение ценностей) для различных групп молодёжи (после ЖКХ и медицины): для поколения 00-х (18-20 лет) – образование (27%) и политика (27%); для поколения 90-х (21-28 лет) – получение госуслуг (33%), политика (32%); для поколения перестройки (29-34 лет) – работа (32%) и политика (35%). Можно отметить, что «старшая молодёжь» (29-34 года) чаще воспринимает нарушение ценностей как политическую тему.

Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 31 марта-11 апреля 2017 г. в 130 населённых пунктах в 46 областях, краях и республиках и 8 ФО России. Объем выборки 9000 человек. Выборка репрезентирует население РФ в возрасте 18 лет и старше по полу, возрасту, образованию, типу населенного пункта. Выборка многоступенчатая стратифицированная, с пошаговым отбором домохозяйств, с применением квот на последнем этапе отбора.