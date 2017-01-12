ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования о том, каков уровень безработицы в окружении респондентов, как работники оценивают возможности собственного трудоустройства при увольнении, сколько трудящихся получают только официальную зарплату.

После небольшого всплеска в октябре (-42 п.), в ноябре (-46 п.)-декабре (-47 п.) индекс безработицы вернулся к значениям конца лета – начала осени. Максимальное значение в 2016 г. - -35 п. Актуальность вопроса потери работы в конце 2016 г. была ниже, чем в начале года (-40 п. в январе). Еще более существенно отличие от декабрьского значения 2015 г. (-28 п). В ходе декабрьского опроса около четверти респондентов (23%) сообщили том, что среди их близких есть люди, потерявшие работу в последние несколько месяцев.

Поведение индекса проблем с трудоустройством более стабильно: в течение года он колебался в узких пределах 46-50 п. Значения ноября-декабря (47 п.) немного отличаются от показателей января 2016 (50 п.) и 2015 (45 п.) гг. Каждый пятый работник (20%) уверен, что в случае увольнения легко найдёт аналогичное место, каждый третий (32%) предполагает, что на этом пути могут возникнуть некоторые сложности. Ещё 29% ожидают, что в поисках новой работы им придётся столкнуться с большими затруднениями, однако результат всё же будет положительным, и только 15% не верят в возможность равноценного трудоустройства после увольнения.

В течение 2016 г., согласно данным опросов, доля трудящихся, получающих только официальный оклад, менялась в пределах от 71% до 77%, а в ноябре-декабре она составляла 74%. В декабре о том, что их зарплата состоит только из "чёрного нала" сказали 10% работников, ещё у 13% заработок складывается, по их словам, из обеих форм оплаты.

Данные комментирует эксперт ВЦИОМ Олег Чернозуб: "Как объективные показатели безработицы, так и отражение этого явления общественным сознанием говорят нам о том, что угроза потери работы в настоящее время не является фактором, определяющим поведение и настроения россиян. На протяжении последних месяцев эти показатели улучшались. Вместе с тем, не стоит забывать, что подобная же ситуация складывалась и в конце 2015 года, однако уже в феврале-марте 2016 она заметно ухудшилась. Таким образом исторический опыт учит нас: успокаиваться и ослаблять внимание к вопросам занятости было бы недальновидно".