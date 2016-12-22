ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет электоральные рейтинги партий, рейтинги доверия политикам, оценки деятельности государственных институтов.

Уровень декларируемой поддержки «Единой России» растёт вторую неделю подряд: согласно последним данным, готовность проголосовать за эту партию выражают 48,0% россиян. Рейтинг ЛДПР за неделю не изменился (12,0%), тогда как показатели двух других парламентских партий немного понизились: по КПРФ – с 9,4% 10-11 декабря до 8,2% 17-18 декабря, по «Справедливой России» снижение фиксируется вторую неделю подряд – с 7,8% 3-4 декабря до 4,9% в настоящее время.

В рейтинге доверия политикам показатели Владимира Путина продолжают расти: согласно данным последнего опроса, это 61,3%. В ТОП-3 рейтинга доверия также входят Сергей Лавров (14,4%) и Дмитрий Медведев (13,7%). Первые строчки в списке по уровню недоверия занимают Владимир Жириновский (21,7%), Геннадий Зюганов (10%), Дмитрий Медведев (8,8%).

Оценки деятельности президента (86,0% 10-11 декабря и 85,8% 17-18 декабря) и премьер-министра (60,8% и 61,1%, соответственно) в последнюю неделю изменились незначительно. Динамика показателя одобрения деятельности Правительства РФ несколько более выражена: 62,0% в предыдущие выходные и 60,9% 17-18 декабря.