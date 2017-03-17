ВЦИОМ узнал об отношении россиян к антироссийским санкциям Запада
17.03.2017, 13:38
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнародовал данные исследования отношения россиян к антироссийским санкциям Запада.
После пиковых значений начала 2015 г. отмечается снижение уровня беспокойства россиян относительно западных санкций. Если два года назад 52% граждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, то в марте 2017 г. эта доля составила 27%, в то же время о положительных последствиях стали говорить существенно чаще: за тот же период с 17% до 35%. В настоящее время треть опрошенных (32%) полагает, что санкционная политика не оказала серьёзного влияния на жизнь общества.
Аналогичная тенденция отмечается и по оценкам воздействия санкций на каждого лично: определённые последствия для себя и близких сегодня отмечают 17% россиян (с 45% в 2015 г.), как правило, их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%). Более трёх четвертей опрошенных (79%) последствий не ощущают (однако, это значение ниже уровня августа 2014 г. – 92%).
Уже три четверти респондентов (76% в 2017 г. – с 57% в 2015 г.) разделяют ту точку зрения, что России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели (и поэтому должны в скором времени быть отменены с их стороны). Только 18% опрошенных говорят о необходимости предпринять определённые меры для отмены введенных Западом ограничений (поскольку их экономические последствия слишком тяжелы).
Как показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», более половины граждан (59% - максимум за все годы измерений) выражают готовность терпеть определенные сложности в текущей экономической ситуации ради продолжения внешнеполитического курса России на Украине. Обратной позиции придерживаются 34% (среди сторонников ЛДПР – 46%, среди людей, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, – 48%).
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «санкции» в российских СМИ начиная с 2014 года. Было зафиксировано более 2,5 млн. упоминаний. СМИ сообщали о санкциях, введённых в отношении России, а также об ответных контрсанкциях. В СМИ также активно обсуждалась тема введения запрета на ввоз части продуктов на территорию страны. Помимо этого, обсуждалась вероятность снятия санкций.
Данные прокомментировал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Отношение к санкциям, введённым против России западными странами, рутинизировалось. К их существованию привыкли, а негативные последствия слились с общими последствиями экономического кризиса. Более того, впервые за время мониторинга стала преобладать группа людей, фиксирующих положительный эффект санкций. Очевидно, обширная программа импортозамещания дала понятные людям результаты. В итоге, большинство людей предлагают не замечать последствия санкционной политики и готовы не обращать внимание на негативные для себя последствия. Тема утратила резонансность».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 2-3 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
После пиковых значений начала 2015 г. отмечается снижение уровня беспокойства россиян относительно западных санкций. Если два года назад 52% граждан считали, что санкции усугубили ситуацию в стране, то в марте 2017 г. эта доля составила 27%, в то же время о положительных последствиях стали говорить существенно чаще: за тот же период с 17% до 35%. В настоящее время треть опрошенных (32%) полагает, что санкционная политика не оказала серьёзного влияния на жизнь общества.
Аналогичная тенденция отмечается и по оценкам воздействия санкций на каждого лично: определённые последствия для себя и близких сегодня отмечают 17% россиян (с 45% в 2015 г.), как правило, их жалобы связаны с ростом цен и ухудшением материального положения (66%). Более трёх четвертей опрошенных (79%) последствий не ощущают (однако, это значение ниже уровня августа 2014 г. – 92%).
Уже три четверти респондентов (76% в 2017 г. – с 57% в 2015 г.) разделяют ту точку зрения, что России не нужно бороться за отмену санкций, поскольку они обоюдно вредят и нашей стране, и тем государствам, которые их ввели (и поэтому должны в скором времени быть отменены с их стороны). Только 18% опрошенных говорят о необходимости предпринять определённые меры для отмены введенных Западом ограничений (поскольку их экономические последствия слишком тяжелы).
Как показывают данные ежедневного опроса «ВЦИОМ-Спутник», более половины граждан (59% - максимум за все годы измерений) выражают готовность терпеть определенные сложности в текущей экономической ситуации ради продолжения внешнеполитического курса России на Украине. Обратной позиции придерживаются 34% (среди сторонников ЛДПР – 46%, среди людей, оценивающих свое материальное положение как плохое или очень плохое, – 48%).
Компания «Медиалогия» проанализировала упоминаемость темы «санкции» в российских СМИ начиная с 2014 года. Было зафиксировано более 2,5 млн. упоминаний. СМИ сообщали о санкциях, введённых в отношении России, а также об ответных контрсанкциях. В СМИ также активно обсуждалась тема введения запрета на ввоз части продуктов на территорию страны. Помимо этого, обсуждалась вероятность снятия санкций.
Данные прокомментировал руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Отношение к санкциям, введённым против России западными странами, рутинизировалось. К их существованию привыкли, а негативные последствия слились с общими последствиями экономического кризиса. Более того, впервые за время мониторинга стала преобладать группа людей, фиксирующих положительный эффект санкций. Очевидно, обширная программа импортозамещания дала понятные людям результаты. В итоге, большинство людей предлагают не замечать последствия санкционной политики и готовы не обращать внимание на негативные для себя последствия. Тема утратила резонансность».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведён 2-3 марта 2017 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.