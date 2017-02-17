ВЦИОМ узнал отношение россиян к случам высадки на мороз детей из общественного транспорта
17.02.2017, 14:07
ОРЕАНДА-НОВОСТИ Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования об отношении россиян к случаям высаживания в мороз безбилетных детей из общественного транспорта.
В ситуации обнаружения ребёнка, следующего в автобусе/троллейбусе и не имеющего возможности заплатить за проезд, большинство россиян (79%) называют наиболее приемлемым выходом разрешить ему доехать до нужной остановки бесплатно. При этом, одни (38%) говорят о необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию (с указанием имени ребёнка), другие (41%) не видят в этом необходимости. Незамедлительно вызвать сотрудников правоохранительных органов и передать им ребёнка считают обязательным 7% опрошенных, причём молодёжь (15% среди 18-24-летних) более категорична в этом вопросе, чем представители старших поколений (5% среди 45-59-летних, 3% среди 60-летних и старше).
В то же время, в отношении родителей, чьи дети едут в транспорте без билета и денег, россияне высказываются вполне лояльно: применить к ним те или иные виды наказания считают нужным менее половины граждан. Наиболее распространённые варианты ответов – штраф (12%), общественные работы (4%) и публичное порицание (9%).
Случаи выдворения в зимнее время несовершеннолетних из наземного общественного транспорта за безбилетный проезд вызвали негативную реакцию в обществе: почти три четверти россиян (72%) поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за подобные действия. Причём с этим согласно большинство представителей основных социально-демографических групп (мужчины и женщины, молодёжь и пожилые люди и т.д.). По данным ежедневного опроса «Спутник», против введения штрафных санкций высказались 25% наших сограждан.
Данные комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Развернувшаяся в публичном пространстве дискуссия свелась к поиску виноватых и обсуждению необходимости применения санкций по отношению к водителю, высадившему ребёнка (но при этом чётко следовавшему должностным инструкциям). Однако конструктивный подход к решению проблемы предполагает поиск механизмов, исключающих возможность возникновения подобных ситуаций. Так, активное внедрение во всех регионах уже существующих технологических решений (таких как электронные браслеты, электронные социальные карты учащихся) при соответствующей модернизации транспортных средств, позволит автоматизировать процесс осуществления школьниками платы за проезд».
Инициативный всероссийский опрос «Спутник» проведён ВЦИОМ 5-6 февраля 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.
В ситуации обнаружения ребёнка, следующего в автобусе/троллейбусе и не имеющего возможности заплатить за проезд, большинство россиян (79%) называют наиболее приемлемым выходом разрешить ему доехать до нужной остановки бесплатно. При этом, одни (38%) говорят о необходимости впоследствии сообщить о случившемся в полицию (с указанием имени ребёнка), другие (41%) не видят в этом необходимости. Незамедлительно вызвать сотрудников правоохранительных органов и передать им ребёнка считают обязательным 7% опрошенных, причём молодёжь (15% среди 18-24-летних) более категорична в этом вопросе, чем представители старших поколений (5% среди 45-59-летних, 3% среди 60-летних и старше).
В то же время, в отношении родителей, чьи дети едут в транспорте без билета и денег, россияне высказываются вполне лояльно: применить к ним те или иные виды наказания считают нужным менее половины граждан. Наиболее распространённые варианты ответов – штраф (12%), общественные работы (4%) и публичное порицание (9%).
Случаи выдворения в зимнее время несовершеннолетних из наземного общественного транспорта за безбилетный проезд вызвали негативную реакцию в обществе: почти три четверти россиян (72%) поддержали предложение штрафовать водителей и кондукторов за подобные действия. Причём с этим согласно большинство представителей основных социально-демографических групп (мужчины и женщины, молодёжь и пожилые люди и т.д.). По данным ежедневного опроса «Спутник», против введения штрафных санкций высказались 25% наших сограждан.
Данные комментирует директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова: «Развернувшаяся в публичном пространстве дискуссия свелась к поиску виноватых и обсуждению необходимости применения санкций по отношению к водителю, высадившему ребёнка (но при этом чётко следовавшему должностным инструкциям). Однако конструктивный подход к решению проблемы предполагает поиск механизмов, исключающих возможность возникновения подобных ситуаций. Так, активное внедрение во всех регионах уже существующих технологических решений (таких как электронные браслеты, электронные социальные карты учащихся) при соответствующей модернизации транспортных средств, позволит автоматизировать процесс осуществления школьниками платы за проезд».
Инициативный всероссийский опрос «Спутник» проведён ВЦИОМ 5-6 февраля 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объёмом 1200 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.