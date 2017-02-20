ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения ( ВЦИОМ ) представляет данные исследования отношения россиян к конфликту киевских властей, ДНР и ЛНР.

В ситуации конфликта Донецкой и Луганской народных республик с Киевом половина россиян предлагает в том или ином виде оказать поддержку ДНР и ЛНР: 8% говорят о помощи в расширении автономии, 24% считают необходимым признать их независимость, 18% - принять в состав РФ. Сторонников киевских властей насчитывается лишь 4%, а позицию нейтралитета выбирают 36% респондентов. В условиях нарушения минских договорённостей Россия должна скорее продолжать действовать дипломатическими методами.

Перспектива улучшения общения России, Украины и Запада по-прежнему не влияет на отношение россиян к вопросу оказания помощи ополченцам Донбасса: как полтора года назад (58%), так и сегодня (59%), более половины опрошенных уверены, что поддержку следует оказывать и дальше. В условиях обострения ситуации отправка гуманитарных конвоев из России в Донбасс поддерживается 82% россиян, показывают данные ежедневного опроса «Спутник» (этот показатель существенно вырос после снижения летом 2016 г. до 64%).

Данные опроса комментирует руководитель исследовательских проектов ВЦИОМ Михаил Мамонов: «Мнение россиян о возможной политике в отношении ЛНР и ДНР устоялось. Стабильность показателей свидетельствует о мотивированности позиции. По мнению большинства россиян, ДНР и ЛНР – уже не Украина – это главный вывод исследования. Новая эскалация напряжённости на Донбассе актуализировала у россиян страх войны, который ранее постепенно стал ослабевать. В такие периоды меняется картина мира, приоритеты и отношение к чужому горю, все происходящее переживается острее. Самое тяжелое для россиян – осознавать, что война может быть рядом, практически на наших границах. Осознание беды усиливает чувство сострадания, и, как следствие, - желание помочь. Этим объясняется увеличение группы выступающих за оказание гуманитарной помощи жителям Донбасса».

