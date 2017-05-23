ОРЕАНДА-НОВОСТИ. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет результаты ежегодного исследования, посвящённого планам россиян на предстоящий летний сезон.

Провести лето дома планирует почти каждый второй россиянин (47%), чаще – пожилые люди (55% среди 60-летних и старше), респонденты с плохим, по их оценкам, материальным положением (54%) и жители сёл (68%). Если число «домоседов» за год практически не изменилось, то дачный отдых после всплеска популярности в 2016 г. (35%), потерял позиции (до 29%). Другие города России, Черноморское побережье Кавказа и Крым собираются посетить около 10% опрошенных. Заграничные поездки планируют лишь 6% опрошенных.

Проблемы с деньгами по-прежнему остаются основной причиной отказа от поездок – её назвали 44% опрошенных, не намеревающихся покидать место проживания. Работать всё лето будут 17%. В три раза стало больше тех, кто не сможет выехать за пределы места проживания по семейным обстоятельствам (с 4% до 12%).

При этом самым желанным местом отдыха второй год подряд россияне называют Крым: 37% при наличии возможности провели бы лето именно там. На второе место в списке впервые за 12 лет измерений вышли курорты Черноморского побережья Кавказа - 31% опрошенных назвали это место самым привлекательным для себя. Заграница теряет позиции – она заняла только третью строчку в списке (22%).

Предполагаемые траты на отдых (из расчёта на одного члена семьи) существенно выросли: с 33.653 в 2016 г. до 39.806 руб. в 2017 г., что превышает прошлогодний показатель на 18%. Существенно больше, чем россияне в среднем, планируемые расходы жителей Москвы и Санкт-Петербурга (53.328 руб.), респондентов с высоким достатком (45.108 руб.).

Специально откладывают деньги на поездку 48% респондентов, планирующих отправиться отдыхать – в сравнении с прошлым сезоном эта цифра существенно выросла (с 36% в 2016 г.). Остальные же либо оплатят путешествие из текущих средств (22%), либо за счёт дополнительно привлечённых средств: подработок, премий (13%)

Ожидания от отдыха в этом сезоне более оптимистичны, чем в 2016 г.: доля тех, кто рассчитывает, что предстоящую летнюю поездку проведёт лучше, чем предыдущую, выросла с 22% до 28%. 8% опрошенных ожидают худших итогов отдыха, в сравнении с предыдущим летом. Большинство (60%) же полагает, что предстоящий отпуск будет равноценен предыдущему.

Турцию в качестве потенциального места отдыха в ближайшие годы рассматривают 13% наших сограждан. Турецкие курорты манят в основном молодежь и жителей столичных городов (среди 18-24-летних планируют поехать туда 28%, среди москвичей и петербуржцев – 19%, среди тех, кто уже ранее бывал в Турции, - 36%). Рекомендовать такое путешествие друзьям готовы 25% (среди 18-24-летних – 48%, среди уже бывавших в Турции – 51%).

Безопасность отдыхающих в Турции в среднем оценивается на 2,66 балла, и даже среди наиболее лояльных групп этот показатель не сильно превышает трех баллов (из пяти возможных).