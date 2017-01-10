ОРЕАНДА-НОВОСТИ В 2016 году за нарушения требований ПДД Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД по Республике Бурятия вынесено 222 672 постановления на сумму 161 340 900 рублей. При этом в службу судебных приставов для принудительного взыскания направлено 185 922 постановления.



Основным видом фиксируемых правонарушений составило превышение установленной скорости движения. Если по итогам 2015 года удельный вес правонарушений по ст. 12.9 КРФ об АП составлял 92,5%, то за 12 месяцев 2016 года – 73,8%. Так самым распространенным нарушением стало превышение скорости на 20-40 км/ч (ч.2 ст. 12.9 КРФ об АП), за которое в адрес собственников транспортных средств направлено 153 904 постановления.



Вторым по популярности после скоростных правонарушений является «Проезд на запрещающий сигнал светофора» (ст. 12.12 КРФ об АП). Так, за невыполнение требования ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора (ч. 2 ст. 12.12 КРФ об АП) вынесено 25 394 постановления, а за проезд на запрещающий сигнал светофора (ч. 1 ст. 12.12 КРФ об АП) нарушителям направлено 9 262 постановления. Далее следуют нарушения, связанные с непредоставлением преимущества в движении пешеходам.



На сегодняшний день система фото-видеофиксации Республики Бурятия включает в себя 40 стационарных и 28 передвижных приборов. Необходимо отметить, что система автоматизированной фиксации нарушений ПДД обеспечивает не только повышение уровня дисциплины участников дорожного движения, исключает субъективизм и негативное влияние человеческого фактора при осуществлении надзора за дорожным движением, но и в первую очередь оказывает положительное влияние на состоянии аварийности на территории Республики Бурятия. Так, в местах установки комплексов на протяжении нескольких лет зарегистрировано снижение основных показателей аварийности.



С положительной стороны зарекомендовали себя и пилотные проекты, запущенные в реализацию в 2016 году. Благодаря установке комплекса «СКАТ-РИФ» на автодороге «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян» (с 57 по 176 км.) удалось достичь снижения уровня аварийности на 62,5%. Если в 2015 году на данном участке дороги произошло 24 ДТП, в результат которых 13 человек погибли и 47 были ранены, то по итогам 2016 года зарегистрировано 9 аварий, в которых 1 человек погиб и 15 получили травмы различной степени тяжести. Анализ количества ДТП с пострадавшими в зоне действия стационарных комплексов «ЗЕБРА 2П» также свидетельствуют об их эффективности.