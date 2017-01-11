В 2016 году в Хабаровском крае проведён капремонт более 500 многоквартирных домов
11.01.2017, 17:29
ОРЕАНДА-НОВОСТИ. В Хабаровском крае подвели итоги работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах. В 2016 году в регионе выполнен капитальный ремонт 510 домов, что почти в пять раз превышает показатель, достигнутый в предыдущем году.
В пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края сообщили, что нарастить объёмы ремонтируемого жилья позволила и активная позиция населения. За последние три года существенно вырос уровень собираемости взносов собственников помещений в многоквартирных домах. В настоящее время этот показатель достиг 81%. Собственники помещений в 90% домов формируют фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора. С 2014 года жителями региона перечислено в Фонд капремонта многоквартирных домов свыше 1,6 млрд. рублей.
"Граждане стали осознавать преимущества сотрудничества с Фондом капремонта. Региональный оператор обеспечивает сохранность платежей, самостоятельно решает весь спектр организационных вопросов. Он же несёт полную ответственность за качество выполненных работ. Это выгодно собственникам", — пояснили в краевом министерстве ЖКХ.
В пресс-службе губернатора и Правительства Хабаровского края сообщили, что нарастить объёмы ремонтируемого жилья позволила и активная позиция населения. За последние три года существенно вырос уровень собираемости взносов собственников помещений в многоквартирных домах. В настоящее время этот показатель достиг 81%. Собственники помещений в 90% домов формируют фонд капитального ремонта на счетах регионального оператора. С 2014 года жителями региона перечислено в Фонд капремонта многоквартирных домов свыше 1,6 млрд. рублей.
"Граждане стали осознавать преимущества сотрудничества с Фондом капремонта. Региональный оператор обеспечивает сохранность платежей, самостоятельно решает весь спектр организационных вопросов. Он же несёт полную ответственность за качество выполненных работ. Это выгодно собственникам", — пояснили в краевом министерстве ЖКХ.